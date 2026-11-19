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अयोध्या: रुदौली विधायक रामचंद्र यादव की पहल पर मवई विकासखंड के सात गांवों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण को शासन से मंजूरी मिल गई है। विधायक ने 19 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामाख्या नगर पंचायत आगमन के दौरान इस सड़क के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद शासन स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ी और अब 42 करोड़ 16 लाख 60 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। स्वीकृत परियोजना के तहत कोटवा, नेवरा, कोड़रा, पारा, पहाड़पुर, अमराई और बाकरपुर मार्ग का 17.900 किलोमीटर लंबाई में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में कार्य के लिए प्रथम चरण में 4 करोड़ 21 लाख 66 हजार रुपये अवमुक्त करने की स्वीकृति दी गई है। इसमें 3 करोड़ 32 लाख 23 हजार और 89 लाख 43 हजार रुपये की दो मदों में धनराशि निर्धारित की गई है। विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री के समक्ष इस मार्ग के चौड़ीकरण का प्रस्ताव रखा गया था। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद अब इसके निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सड़क बनने से सात गांवों के ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। इस मार्ग के निर्माण से मवई क्षेत्र की संपर्क व्यवस्था बेहतर होने के साथ ही ग्रामीणों को आवागमन में होने वाली परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है।

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