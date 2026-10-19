{"_id":"6ad614bd8e1cc82d890d7d69","slug":"video-ayathhaya-nashhapakashha-canava-haaa-ta-sajayana-tarapatha-ka-jata-taya-tarabhavana-thatata-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या: निष्पक्ष चुनाव हुआ तो संजयन त्रिपाठी की जीत तय : त्रिभुवन दत्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अयोध्या: निष्पक्ष चुनाव हुआ तो संजयन त्रिपाठी की जीत तय : त्रिभुवन दत्त
अयोध्या: गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद चुनाव में सपा प्रत्याशी संजयन त्रिपाठी के समर्थन में विधायक एवं चुनाव प्रभारी त्रिभुवन दत्त ने प्रेसवार्ता की। उन्होंने चुनाव आयोग और प्रशासन से निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदान कराने की मांग की। कहा कि निष्पक्ष चुनाव होने पर सपा प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे। उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने, तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण और शिक्षक भर्ती सहित लंबित मुद्दों को उठाया। नारायण गुट के शिक्षक संघ के समर्थन का भी दावा किया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।