अयोध्या में सीनियर और अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए 18 को ट्रायल

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अयोध्या में सीनियर और अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए जनपद के खिलाड़ियों का चयन ट्रायल 18 सितंबर को डॉ. भीमराव आंबेडकर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डाभासेमर में शाम 4.00 बजे से होगा। खेलो इंडिया के कोच रोहित त्रिपाठी ने बताया कि ट्रायल में शामिल होने के लिए खिलाड़ियों के पास एएफआई यूआईडी होना अनिवार्य है। बिना एएफआई यूआईडी के खिलाड़ियों को ट्रायल में मौका नहीं दिया जाएगा।

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