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अयोध्या में मंत्री दयाशंकर सिंह ने सपा सांसद अवधेश प्रसाद के छुए पैर, एक कार्यक्रम में पहुंचे थे

Bhupendra Singh

Updated Tue, 22 Sep 2026 02:43 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 02:43 PM IST







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अयोध्या के मिल्कीपुर में एक निजी कार्यक्रम के दौरान भाजपा और सपा के प्रमुख नेता एक मंच पर नजर आए। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और सपा सांसद अवधेश प्रसाद मौजूद रहे। इस दौरान दयाशंकर सिंह ने अवधेश प्रसाद के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में मिल्कीपुर विधायक चंद्रभानु पासवान और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव सिंह भी मौजूद रहे। तस्वीर चर्चा में रही। ... और पढ़ें

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