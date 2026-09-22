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अयोध्या में कपड़े की दुकान के बाहर लगी एसी के आउटडोर में लगी आग

Bhupendra Singh

Updated Tue, 22 Sep 2026 01:49 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 01:49 PM IST







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अयोध्या में कपड़े की दुकान के बाहर लगी एसी के आउटडोर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आउटडोर बाहर होने के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ। आग पर काबू पा लिया गया। कोतवाली नगर के बजाजा राजरानी कपड़े की दुकान का मामला है। ... और पढ़ें

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