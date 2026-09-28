अयोध्या में चार दिन से बिजली गुल, लोगों ने उपकेंद्र पर किया प्रदर्शन

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अयोध्या में मसौधा ब्लॉक के हाजीपुर सिंहपुर गांव में चार दिन से बिजली आपूर्ति ठप होने पर ग्रामीणों ने मुमताजनगर बिजलीघर पहुंचकर प्रदर्शन किया। ग्राम प्रधान जयसिंह यादव ने बताया कि जेई, एसडीओ और एक्सईएन से कई बार शिकायत के बावजूद आपूर्ति बहाल नहीं हुई। बिजली न आने से पेयजल समेत रोजमर्रा के काम प्रभावित हैं। प्रधान ने लाइनमैन और संविदा कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। चेतावनी दी कि जल्द आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो बिजलीघर पर धरना दिया जाएगा।

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