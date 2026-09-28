Ayodhya News: चार दिन की बारिश में डूबीं सड़कें, चलना हुआ दुश्वार

विज्ञापन





सरदार अली ने बताया कि घर के पास बने तालाब में आसपास के मकानों से निकलने वाला पानी जमा होता है। नाली न होने से तालाब का पानी सीधे उनके घर तक पहुंच जाता है। हर बारिश में यही स्थिति बनती है। कई बार नगर निगम और जिम्मेदारों से शिकायत की लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आवास के लिए भी वर्षों से दौड़ लगा रहे हैं मगर अब तक सिर्फ आश्वासन मिला।

विज्ञापन

अयोध्या। चार दिन से हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। देवकाली स्थित आदर्श नगर कॉलोनी निवासी सरदार अली के घर में तीन दिन से पानी भरा है। रविवार सुबह कुछ देर के लिए बारिश थमी तो परिवार पानी निकालने में जुट गया।