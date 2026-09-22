अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण, सुनवाई नहीं तो आत्महत्या की चेतावनी

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अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण कार्रवाई को लेकर गठित जांच कमेटी ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनका पक्ष जाना। प्रभावित लोगों ने कहा कि चार घंटे की समय सीमा देने के बाद मकान गिरा दिए गए, लेकिन किसी को मुआवजा नहीं मिला। सुनवाई ना होने पर आत्महत्या की चेतावनी दी गई। पूर्व पार्षद मुरारी यादव ने बताया कि परिवारों की सुनवाई नहीं हो रही है।

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