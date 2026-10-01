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अयोध्या: अयोध्या में सरयू का जलस्तर बढ़ा, घाटों पर सिल्ट से परेशानी, आरती स्थल बदला
अयोध्या: सरयू नदी में तेज बहाव के साथ जलस्तर बढ़ने से घाटों पर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। घाटों पर जमी सिल्ट लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है।
नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण कई घाटों पर आवाजाही प्रभावित हुई है। सिल्ट जमा होने से स्नान करने और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करने में बाधा आ रही है। स्थिति को देखते हुए आरती स्थल को एक बार फिर बदलना पड़ा है। अब आरती बैरिकेडिंग के बाहर आयोजित की जा रही है। यह व्यवस्था श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। इससे पहले भी जलस्तर बढ़ने पर आरती स्थल में बदलाव किया गया था। यह बदलाव सुरक्षा और सुविधा दोनों को ध्यान में रखकर किया गया है।
घाटों पर सिल्ट का जमाव और आरती व्यवस्था
सरयू के बढ़ते जलस्तर के कारण घाटों पर भारी मात्रा में सिल्ट जमा हो गई है। इससे घाटों की सीढ़ियां ढक गई हैं और फिसलन बढ़ गई है। श्रद्धालुओं को नदी तक पहुंचने में काफी कठिनाई हो रही है। सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने आरती स्थल को बैरिकेडिंग के बाहर स्थानांतरित कर दिया है। यह अस्थायी व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक जलस्तर सामान्य नहीं हो जाता और सिल्ट साफ नहीं हो जाती।
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