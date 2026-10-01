{"_id":"6abe2994f865005c0b0e23ff","slug":"video-video-ayathhaya-ma-tharaga-paja-va-ramall-samanavaya-samata-ka-bthaka-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: अयोध्या में दुर्गा पूजा व रामलीला समन्वय समिति की बैठक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: अयोध्या में दुर्गा पूजा व रामलीला समन्वय समिति की बैठक
केंद्रीय दुर्गा पूजा एवं रामलीला समन्वय समिति के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में महापौर और नगर आयुक्त शामिल हुए।
यह बैठक सर्किट हाउस में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य आगामी दुर्गा पूजा और रामलीला आयोजनों के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करना था। समिति के पदाधिकारियों ने आयोजनों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।
महापौर ने सभी आयोजनों को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने सुरक्षा व्यवस्था और साफ-सफाई के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।
सभी उपस्थित सदस्यों ने मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। इस पहल से शहर में त्योहारों का माहौल और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।