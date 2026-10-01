{"_id":"6abe2994f865005c0b0e23ff","slug":"video-video-ayathhaya-ma-tharaga-paja-va-ramall-samanavaya-samata-ka-bthaka-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: अयोध्या में दुर्गा पूजा व रामलीला समन्वय समिति की बैठक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

केंद्रीय दुर्गा पूजा एवं रामलीला समन्वय समिति के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में महापौर और नगर आयुक्त शामिल हुए। यह बैठक सर्किट हाउस में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य आगामी दुर्गा पूजा और रामलीला आयोजनों के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करना था। समिति के पदाधिकारियों ने आयोजनों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। महापौर ने सभी आयोजनों को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने सुरक्षा व्यवस्था और साफ-सफाई के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। सभी उपस्थित सदस्यों ने मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। इस पहल से शहर में त्योहारों का माहौल और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

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