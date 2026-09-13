{"_id":"6aa6239790dd52d12603a497","slug":"video-video-abdakaranagara-paaarada-javana-na-paema-shara-vathayalya-ka-kamara-ma-fasa-lgakara-tha-jana-avakasha-para-tha-satha-javana-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: अंबेडकरनगर: पीआरडी जवान ने पीएम श्री विद्यालय के कमरे में फांसी लगाकर दी जान, अवकाश पर था साथी जवान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: अंबेडकरनगर: पीआरडी जवान ने पीएम श्री विद्यालय के कमरे में फांसी लगाकर दी जान, अवकाश पर था साथी जवान
अंबेडकरनगर के टांडा कोतवाली क्षेत्र के सकरावल निवासी 35 वर्षीय पीआरडी जवान वीरेंद्र प्रताप ने पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय खासपुर के कक्षा दो के कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। घटना की जानकारी होने पर विद्यालय में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
बताया जाता है कि विद्यालय में दो पीआरडी जवानों की ड्यूटी लगती थी। वीरेंद्र प्रताप के साथ ड्यूटी करने वाले दलसिंगार इस समय अवकाश पर थे। इसी दौरान वीरेंद्र ने विद्यालय के कक्षा दो के कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है।
वीरेंद्र प्रताप की पत्नी प्रतिमा देवी इस समय अपने मायके में हैं। उनके दो बेटे और दो बेटियां हैं। बताया जा रहा है कि वीरेंद्र को करीब छह माह से मानदेय नहीं मिला था। हालांकि आत्महत्या के पीछे यही कारण था या कोई अन्य वजह, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।