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शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ बढ़ते छात्रों को पुलिस ने बलपूर्वक रोका

विनोद सिंह

Updated Tue, 06 Oct 2026 01:47 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 01:47 PM IST







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शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ बढ़ते छात्रों को पुलिस ने बलपूर्वक रोका। पुलिस से जमकर नोक झोंक हुई। टीईटी में गलत तरीके से फेल करने के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं छात्र। ... और पढ़ें

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