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ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने आंबेडकर प्रतिमा के सामने किया प्रदर्शन

Sat, 10 Oct 2026 03:29 PM IST
विनोद सिंह
vinod kumar singh विनोद सिंह
Updated Sat, 10 Oct 2026 03:29 PM IST
Lawyers staged a protest in front of the Ambedkar statue demanding the resignation of Gyanesh Kumar.
ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने आंबेडकर प्रतिमा के सामने किया प्रदर्शन।
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