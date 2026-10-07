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विकसित भारत संकल्प सभा में डिप्टी सीएम ने लिया हिस्सा, कहा कि राष्ट्र को समर्पित है पीएम मोदी का जीवन

विनोद सिंह

Updated Wed, 07 Oct 2026 01:04 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 01:04 PM IST







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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा यात्रा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 'विकसित भारत संकल्प सभा' के अंतर्गत आयोजित 'सेवा ज्योति यात्रा' कार्यक्रम का आयोजन प्रयागराज में किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री के उद्बोधन को वर्चुअल माध्यम से सुना गया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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