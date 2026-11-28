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दिल्ली में यूपी के मंत्री संदीप सिंह-मेघना व सौरभ सिंह-अंतरा की शादी के बाद रिसेप्शन की झलकियां
यूपी के यूपी के मंत्री संदीप सिंह-मेघना व सौरभ सिंह-अंतरा की शादी के बाद रिसेप्शन 27 नवंबर को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने पहुंचे। शादी-रिसेप्शन में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, रविशंकर प्रसाद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए।
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