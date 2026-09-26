{"_id":"6ab785b93ed257a3340f1f0d","slug":"video-algaugdhha-samarata-sata-43va-brada-bthaka-ma-parayajanae-va-vatataya-majabta-para-jara-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ स्मार्ट सिटी 43वीं बोर्ड बैठक में परियोजनाएं व वित्तीय मजबूती पर जोर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुवार को अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड की 43वीं बोर्ड बैठक मंडलायुक्त ओ.पी आर्य की अध्यक्षता में हुई। इसमें एएससीएल को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने पूर्ण व क्रियाशील परियोजनाओं की जानकारी दी। बाराद्वारी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टी लेवल कार पार्किंग और इनडोर स्पोर्ट स्टेडियम जल्द क्रियाशील होंगे। सुतमिल से भाकरी व सुतमिल से नादा पुल की सड़कों का लोकार्पण अगले 7 से 10 दिनों में होगा।

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