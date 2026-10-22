फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   अलीगढ़ में हॉर्न विवाद में ऑडी कार ने बाइक चालक कुचला, मौत

अलीगढ़ में हॉर्न विवाद में ऑडी कार ने बाइक चालक कुचला, मौत

Thu, 22 Oct 2026 11:13 PM IST
Chaman Kumar Sharma
Chaman Kumar Sharma Chaman Kumar Sharma
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:13 PM IST
अलीगढ़ में हॉर्न विवाद में ऑडी कार ने बाइक चालक कुचला, मौत
अलीगढ़ के बन्नादेवी थाना अंतर्गत् 20 अक्तूबर को रात करीब 11.00 बजे एक ऑडी गाड़ी ने जानबूझकर मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में मोटरसाइकिल चालक मनोज की मृत्यु हो गई, जबकि पीछे बैठा कन्हैया घायल हो गया। थाना बन्नादेवी में इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घायल कन्हैया ने बताया कि हॉर्न बजाने को लेकर ऑडी गाड़ी वालों से वाद-विवाद हुआ था। इसके बाद ऑडी कार चालक ने जानबूझकर टक्कर मारी और मनोज के ऊपर गाड़ी भी चढ़ाई। पुलिस ने घटना के सीसीटीवी दृश्य सुरक्षित कर गाड़ी को कब्जे में लिया है। क्षेत्रीय इकाई ने तकनीकी साक्ष्य जुटाए हैं और गाड़ी का तकनीकी मुआयना किया जा चुका है। गाड़ी चालक की पहचान हो गई है और गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। पुलिस अधीक्षक नगर आदित्य बंसल ने इस मामले की जानकारी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

Video: बलरामपुर में थाने बुलाए गए कारोबारी की मौत, दो सिपाही निलंबित

Video: बलरामपुर में थाने बुलाए गए कारोबारी की मौत, दो सिपाही निलंबित
Balrampur
22 Oct 2026

Video: नवाचारी मेले में सुनील के औषधीय खेती ने जीता पहला पुरस्कार

Video: नवाचारी मेले में सुनील के औषधीय खेती ने जीता पहला पुरस्कार
Balrampur
22 Oct 2026

काशी का ऐतिहासिक भरत मिलाप: राम-भरत का मिलन देख भावुक हुए श्रद्धालु, पहुंचे काशी नरेश

The historic Bharat Milap in Kashi Devotees moved to emotion upon witnessing reunion of Ram and Bharat
Varanasi
22 Oct 2026

कानपुर: पिंक टॉयलेट बंद पड़ा, महिलाओं को हो रही परेशानी

Kanpur: 'Pink Toilet' remains closed, causing inconvenience to women
Kanpur
22 Oct 2026

कानपुर: चकेरी के कृष्णा नगर में बंद पड़ा सार्वजनिक शौचालय

Kanpur: Public toilet remains closed in Krishna Nagar, Chakeri
Kanpur
22 Oct 2026
विज्ञापन

कानपुर: गैस सिलिंडर में आग लगने से गृहस्थी राख, लोगों ने ने भागकर बचाई जान

Household belongings reduced to ashes after gas cylinder catches fire; residents flee to safety
Kanpur
22 Oct 2026

Video: स्पर्श ग्रीन सिटी में दिनदहाड़े चोरी, 40 हजार नकदी और दो लाख के जेवर पार

Video: स्पर्श ग्रीन सिटी में दिनदहाड़े चोरी, 40 हजार नकदी और दो लाख के जेवर पार
Lucknow
22 Oct 2026
विज्ञापन

कानपुर: व्यापार मंडल ने जिलाधिकारी से लगाई गुहार, उठाया गया कूड़ा

Kanpur: Traders' Association appeals to District Magistrate; garbage cleared
Kanpur
22 Oct 2026

कानपुर: रामादेवी चौराहे से 200 मीटर की दूरी पर टूटी सड़क, गिरकर लोग हो रहे घायल

Road in disrepair 200 meters from Ramadevi intersection; people getting injured after falling
Kanpur
22 Oct 2026

Video: आयुक्त से मिलने जा रहे किसानों को पीजीआई में रोका; सड़क जाम

Video: आयुक्त से मिलने जा रहे किसानों को पीजीआई में रोका; सड़क जाम
Lucknow
22 Oct 2026

Video: इटौंजा में एक सप्ताह पहले बनी सड़क उखड़ने लगी, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

Video: इटौंजा में एक सप्ताह पहले बनी सड़क उखड़ने लगी, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन
Lucknow
22 Oct 2026

Video: आनंदी माता मंदिर के बाहर आनंदी परिवार ने कराया भंडारा, श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद

Video: आनंदी माता मंदिर के बाहर आनंदी परिवार ने कराया भंडारा, श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद
Lucknow
22 Oct 2026

कुल्लू: वर्ष 1824 से दशहरा उत्सव में शिरकत कर रहे हैं शेष नाग चोतरू, 150 किमी पैदल करते हैं सफर

Kullu: Shesh Nag Chotaru has been participating in the Dussehra festival since 1824, traveling 150 km on foot.
Kullu
22 Oct 2026

हमीरपुर: बफड़ी में आग से दो पशुशालाएं जलीं, ग्रामीणों की सतर्कता से बचा पशुधन

Hamirpur: Two cattle sheds gutted in a fire at Bafdi; livestock saved thanks to the alertness of villagers.
Hamirpur (Himachal)
22 Oct 2026

कानपुर: घाटमपुर में बुवाई के समय खाद का संकट, समितियों पर ताला लगने से किसान परेशान

Kanpur Fertilizer shortage during sowing season farmers distressed as cooperative societies remain locked
Kanpur
22 Oct 2026

ऊना: अधूरा नाला बना मुसीबत, सड़क पर बह रहा गंदा पानी, ओवरफ्लो से सड़क क्षतिग्रस्त

Una: Incomplete drain becomes a nuisance; the road is flooded with the overflow of dirty water, causing damage to the road surface.
Una
22 Oct 2026

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: अमृतसर से खरीदी पिस्टल, 2 महिलाओं के जरिए मुंबई पहुंचाए हथियार

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: अमृतसर से खरीदी पिस्टल, 2 महिलाओं के जरिए मुंबई पहुंचाए हथियार
Chandigarh-Punjab
22 Oct 2026

Video: ला-मार्टीनियर फुटबॉल लीग में अवध यूनाइटेड ए और ला-मार्टीनियर पीली के बीच मुकाबला

Video: ला-मार्टीनियर फुटबॉल लीग में अवध यूनाइटेड ए और ला-मार्टीनियर पीली के बीच मुकाबला
Lucknow
22 Oct 2026

औरैया: अनंतराम टोल प्लाजा पर हुआ सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल का स्वागत

Auraiya: SP National General Secretary Shivpal welcomed at Anantram Toll Plaza
Auraiya
22 Oct 2026

Video: अलीगंज में घर में लगी आग, गृहस्थी का सामान जलकर राख; रोते हुए रेनू ने बताई आपबीती

Video: अलीगंज में घर में लगी आग, गृहस्थी का सामान जलकर राख; रोते हुए रेनू ने बताई आपबीती
Lucknow
22 Oct 2026

Video: मेडिकल के लिए श्रद्धा और रश्मि दुबे सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंची

Video: मेडिकल के लिए श्रद्धा और रश्मि दुबे सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंची
Lucknow
22 Oct 2026

कानपुर: लोधर में आरआरसी सेंटर बदहाल, फर्श धंसी और टीन शेड टूटी

Kanpur RRC Center in Lodhar in a state of disrepair floor has caved in and tin shed is damaged
Kanpur
22 Oct 2026

उत्तर प्रदेश में आज क्या हुआ...देखिए आज की बड़ी खबरें

उत्तर प्रदेश में आज क्या हुआ...देखिए आज की बड़ी खबरें
Lucknow
22 Oct 2026

वाराणसी एयर शो: विमानों के करतब देख रोमांचित हुए हजारों लोग, महिलाओं-बच्चों की सबसे ज्यादा भीड़

Varanasi Air Show: Thousands thrilled by aircraft stunts
Varanasi
22 Oct 2026

कानपुर: होटल के पीछे की जाली तोड़कर अंदर घुसी महिला चोर, नगदी व सामान पार किया

Kanpur Female thief breaks through a mesh screen at the back of a hotel makes off with cash and belongings
Kanpur
22 Oct 2026

वीडियो: कुल्लू दशहरा उत्सव के दूसरे दिन निकली पहली जलेब

Video: First Jalebis taken out on the second day of Kullu Dussehra festival
Himachal Pradesh
22 Oct 2026

नाहन: सात दिवसीय एनएसएस शिविर का शुभारंभ, 32 स्वयंसेवक लेंगे भाग

Nahan: Seven-day NSS camp begins; 32 volunteers to participate
Sirmour
22 Oct 2026

कानपुर: होराबांगर चकरतनपुर में नाला चोक, घरों के सामने और सड़क पर भरा बदबूदार पानी

Kanpur Drain clogged in Horabangar Chakratanpur foul smelling water accumulates on road
Kanpur
22 Oct 2026

कानपुर: होराबांगर में ग्राम सचिवालय पर लटका मिला ताला, ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही सुविधाएं

Kanpur Village Secretariat in Horabangar Found Locked Villagers Unable to Access Services
Kanpur
22 Oct 2026

कानपुर देहात: सपा नेता शिवपाल का तीखा हमला, बोले- तहसील से लेकर ब्लॉक तक बिना पैसे के नहीं हो रहे काम

Kanpur Dehat SP leader Shivpal yadav stating that no work done from tehsil level to block level without money
Kanpur
22 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed