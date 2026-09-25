अखिलेश यादव का बड़ा दावा ‘वोटों का बुलडोजर भाजपा को हराएगा'

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अपनी PDA रथ यात्रा पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "उम्मीद से ज्यादा जनसमर्थन मिला है। लाखों लोग सड़कों पर थे...हम न सिर्फ़ रायबरेली से भाजपा को हराएंगे, उत्तर प्रदेश से भी भाजपा का सफाया होगा...इस बार वोटों का बुलडोज़र इनको हराने का काम करेगा। इनका सफाया होने जा रहा है।..."

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