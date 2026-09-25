आजमगढ़ हत्याकांड: अरविंद की जेब में मिलीं 18 गोलियां, बच्ची का रोना बंद हुआ तो दरवाजा तोड़ घुसने वाली थी पुलिस

आजमगढ़ जिले में शंभूपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी अरविंद की जेब से पुलिस को 18 गोलियां मिली थीं। उसके पास रिवॉल्वर के साथ एक टॉर्च भी थी। उसे अंदेशा था कि पुलिस घर की बिजली काट सकती है। ये बात एसपी ने प्रेस कांफ्रेंस में बताई थी। एसपी ने बताया कि अरविंद के भाई सुनील के नाम पर 2005 में राइफल का लाइसेंस बना था। इसके बाद सुनील ने 2007 में रिवाल्वर का भी लाइसेंस बनवाया। सुनील की हत्या के बाद अरविंद ने 2019 में रिवाल्वर का लाइसेंस अपने नाम वरासत चढ़वा लिया। उसी रिवाल्वर से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया।

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एसपी डॉ. अनिल कुमार के मुताबिक पुलिस ने तय किया था कि उस 10 बाई 15 के कमरे में सिर्फ तीन लोग घुसेंगे। निर्देश था कि कोई भी चौथा पुलिसकर्मी कमरे में नहीं घुसेगा, भले ही हम मर जाएं। हम जैसे ही कमरे में घुस तो आरोपी ने फायर झोंक दिया। इस दौरान वहां रखी अलमारी पर भी कई गोलियां लगीं।