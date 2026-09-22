{"_id":"6ab23176b0416017e2015e72","slug":"akhilesh-s-response-to-owaisi-s-offer-new-strategy-ready-for-2027-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"ओवैसी के ऑफर पर अखिलेश का जवाब, 2027 के लिए नई रणनीति तैयार!","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी 2027 में रिकॉर्ड सीटें जीत कर सरकार बनाएगी। पार्टी मुख्यालय पर सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो आज प्रदेश को बांटने की बात कर रहे हैं, वही कल देश को बांटना चाहेंगे। इसके पीछे आरएसएस का हाथ है। हमें तो देश और प्रदेश को और ताकतवर बनाना है। भाजपा हर मोर्चे पर विफल है, इसलिए नकारात्मक प्रचार पर करोड़ों खर्च कर रही है।

... और पढ़ें