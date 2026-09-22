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यूपी: शादी के 20 घंटे बाद दूल्हा और दुल्हन की मिलीं लाश, सुहागरात की सेज पर ऐसे हाल में थी युवती

Tue, 22 Sep 2026 01:23 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, सिद्धार्थनगर
अमर उजाला नेटवर्क, सिद्धार्थनगर Published by: Sharukh Khan Updated Tue, 22 Sep 2026 01:23 PM IST
सार

यूपी के सिद्धार्थनगर में शादी के महज 20 घंटे बाद नवविवाहित दंपती के शव घर में मिले हैं। दुल्हन का शव बिस्तर पर मिला है। वहीं, दूल्हे का शव साड़ी के फंदे से लटका था। फिलहाल दोनों की मौत की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

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Bride and groom die just 20 hours after wedding in Siddharthnagar
bride and groom die - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहां शादी के महज 20 घंटे बाद नवविवाहित दंपती का शव घर में मिले हैं। नवदंपती की मौत की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस जांच में जुटी है। 
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जानकारी के अनुसार, सिद्धार्थनगर के बांसी कोतवाली इलाके के जनियाजोत गांव में मंगलवार की सुबह उस समय मातम और हड़कंप मच गया, जब महज बीस घंटे पहले परिणय सूत्र में बंधे नवदंपती के संदिग्ध परिस्थितियों में शव कमरे में मिले। कमरे में नवविवाहित युवक का शव फंदे से लटकता मिला, जबकि उसकी दुल्हन बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़ी थी। 
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घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बांसी कोतवाली पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच में जुट गई है। जनियाजोत गांव निवासी देशराज चौहान (21) पुत्र मुकेश चौहान का जोगिया थाना इलाके की कड़जहवा निवासी अनीता (19) के साथ काफी समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। 
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Bride and groom die just 20 hours after wedding in Siddharthnagar
सिद्धार्थनगर में शादी के महज 20 घंटे बाद दूल्हा और दुल्हन की मौत - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
मुंबई से आया युवक तो युवती पहुंच गई उसके घर
दोनों के परिजनों ने उनके रिश्ते को स्वीकार करते हुए आगामी अप्रैल माह में शादी तय कर दी थी। देशराज लगभग 20 दिन पहले ही मुंबई से गांव लौटा था। देशराज के गांव आने की जानकारी जब अनीता को हुई, तो वह प्रेम में व्याकुल होकर उसके घर आ पहुंची और वहीं रहने लगी।

 
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इसके बाद दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से सोमवार दोपहर करीब दो बजे बांसी स्थित प्रसिद्ध टेकधर मंदिर में दोनों का विवाह संपन्न कराया। शादी के बाद घर में रिश्तेदारों के लिए प्रीतिभोज दावत का आयोजन किया गया था, जिसके बाद सभी लोग सोने चले गए थे।

Bride and groom die just 20 hours after wedding in Siddharthnagar
सिद्धार्थनगर में शादी के महज 20 घंटे बाद दूल्हा और दुल्हन की मौत - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
खुला पड़ा था कमरे का दरवाजा
मंगलवार सुबह जब देशराज की मौसी नवदंपती को जगाने कमरे में गईं, तो कमरे का दरवाजा खुला पड़ा था। अंदर का नजारा देखते ही उनके होश उड़ गए। देशराज साड़ी के फंदे से लटक रहा था, जबकि पास ही बिस्तर पर अनीता  मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। 
 

परिजनों के चीखने-चिल्लाने पर आसपास के लोग एकत्र हो गए। घटना की सूचना तत्काल देशराज के पिता ने बांसी कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर प्रभारी निरीक्षक महेंद्र प्रताप चतुर्वेदी व फॉरेंसिक टीम  पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। 

 

पुलिस का कहना है कि दोनों मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो सकेगी। एक दिन पहले जिस घर में शहनाइयां बज रही थीं, वहां अचानक हुए इस हादसे से दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है और पूरे इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं।
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