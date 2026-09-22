{"_id":"6ab2335d6a78cef72202dd05","slug":"bride-and-groom-die-just-20-hours-after-wedding-in-siddharthnagar-2026-09-22","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: शादी के 20 घंटे बाद दूल्हा और दुल्हन की मिलीं लाश, सुहागरात की सेज पर ऐसे हाल में थी युवती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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जानकारी के अनुसार, सिद्धार्थनगर के बांसी कोतवाली इलाके के जनियाजोत गांव में मंगलवार की सुबह उस समय मातम और हड़कंप मच गया, जब महज बीस घंटे पहले परिणय सूत्र में बंधे नवदंपती के संदिग्ध परिस्थितियों में शव कमरे में मिले। कमरे में नवविवाहित युवक का शव फंदे से लटकता मिला, जबकि उसकी दुल्हन बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़ी थी। विज्ञापन उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहां शादी के महज 20 घंटे बाद नवविवाहित दंपती का शव घर में मिले हैं। नवदंपती की मौत की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस जांच में जुटी है।

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बांसी कोतवाली पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच में जुट गई है। जनियाजोत गांव निवासी देशराज चौहान (21) पुत्र मुकेश चौहान का जोगिया थाना इलाके की कड़जहवा निवासी अनीता (19) के साथ काफी समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था।

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मुंबई से आया युवक तो युवती पहुंच गई उसके घर

दोनों के परिजनों ने उनके रिश्ते को स्वीकार करते हुए आगामी अप्रैल माह में शादी तय कर दी थी। देशराज लगभग 20 दिन पहले ही मुंबई से गांव लौटा था। देशराज के गांव आने की जानकारी जब अनीता को हुई, तो वह प्रेम में व्याकुल होकर उसके घर आ पहुंची और वहीं रहने लगी।





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इसके बाद दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से सोमवार दोपहर करीब दो बजे बांसी स्थित प्रसिद्ध टेकधर मंदिर में दोनों का विवाह संपन्न कराया। शादी के बाद घर में रिश्तेदारों के लिए प्रीतिभोज दावत का आयोजन किया गया था, जिसके बाद सभी लोग सोने चले गए थे।

खुला पड़ा था कमरे का दरवाजा

मंगलवार सुबह जब देशराज की मौसी नवदंपती को जगाने कमरे में गईं, तो कमरे का दरवाजा खुला पड़ा था। अंदर का नजारा देखते ही उनके होश उड़ गए। देशराज साड़ी के फंदे से लटक रहा था, जबकि पास ही बिस्तर पर अनीता मृत अवस्था में पड़ी हुई थी।



परिजनों के चीखने-चिल्लाने पर आसपास के लोग एकत्र हो गए। घटना की सूचना तत्काल देशराज के पिता ने बांसी कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर प्रभारी निरीक्षक महेंद्र प्रताप चतुर्वेदी व फॉरेंसिक टीम पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए।



