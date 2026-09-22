यूपी: लखनऊ में क्यूआर कोड का अनोखा अभियान 'वार', स्कैन करते ही सामने आएगा ये डाटा; जानें पोस्टरों का सच

सार्वजनिक जगहों पर सीधे लोगों तक पहुंच रहा डेटा

व्यस्त चौराहों और बाजारों में लगाए गए इन पोस्टरों ने राहगीरों और युवाओं का ध्यान आकर्षित किया है। अभियान के जरिए डिजिटल तकनीक और अपराध से जुड़े आंकड़ों को एक साथ जोड़कर सार्वजनिक स्थानों पर लोगों तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश की गई है।



इस तरह के अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और उपलब्ध आंकड़ों को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाना बताया जा रहा है। साथ ही, क्यूआर कोड के जरिए नागरिकों को आंकड़ों के मूल स्रोत तक पहुंचने का माध्यम भी दिया गया है।