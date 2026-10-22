VIDEO: यमुना नदी में पड़े जाल में फंसा था अजगर, प्रतिमा विसर्जन को पहुंचे श्रद्धालुओं में मची अफरा तफरी

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बाह। जैतपुर के नौगवा में यमुना नदी में पड़े जाल में अजगर फंसा हुआ था। मंगलवार की शाम जाल में फंसे अजगर को देख कर देवी प्रतिमा विसर्जन को पहुंचे श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। वन विभाग की टीम ने अजगर को एक घंटे में रेस्क्यू कर यमुना के बीहड़ में छोड़ दिया। वन विभाग नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डालने वाले की पहचान करने में जुटा है। नौगवा में यमुना नदी के किनारे चित्राहाट पुलिस ने प्रतिमा विसर्जन के लिए कुंड खुदवाया है। मंगलवार की शाम क्षेत्र के लोग श्रद्धा भाव से कुंड में प्रतिमा विसर्जन कर रहे थे। प्रतिमा विसर्जन के बाद यमुना स्नान को पहुंचे श्रद्धालुओं में जाल में फंसे अजगर को देख कर चीख पुकार मच गई। अचानक मची अफरा तफरी पर चित्राहाट पुलिस नदी किनारे पहुंची। अजगर को देख कर वन विभाग को सूचना दी। जैतपुर के रेंजर राजवीर सिंह सेंगर ने अजगर को रेस्क्यू करने के लिए नीरज कुमार शर्मा, अजय कुमार, योगेश कुमार की टीम को मौके पर भेजा। टीम ने नदी में पड़े जाल समेत अजगर को बाहर निकाला। जाल काट कर अजगर को सुरक्षित बचाया। इसके बाद यमुना के बीहड़ के प्राकृतिक रहवास में छोड़ दिया। तब कहीं जाकर प्रतिमा विसर्जन को पहुंचे श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली। वन विभाग की टीम नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डालने वाले की पहचान करने में जुटी है।

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