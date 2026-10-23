{"_id":"6adaf138e38cdee13a0fb5ca","slug":"video-up-higher-education-minister-yogendra-upadhyay-casts-vote-with-son-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बेटे संग किया मतदान, भाजपा प्रत्याशियों की जीत का दावा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बेटे संग किया मतदान, भाजपा प्रत्याशियों की जीत का दावा

Dhirendra Singh

Updated Fri, 23 Oct 2026 11:01 AM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 11:01 AM IST







Link Copied



आगरा में एमएलसी चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अपने बेटे आलौकिक उपाध्याय के साथ राजकीय इंटर कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों की जीत का दावा करते हुए कहा कि भाजपा के दोनों प्रत्याशियों की जीत पक्की है। ... और पढ़ें

विज्ञापन