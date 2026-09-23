{"_id":"6ab3d1caabbc767c950f6a0c","slug":"video-two-brothers-clash-over-passage-sticks-and-stones-used-seven-injured-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: रास्ते को लेकर दो सगे भाइयों में चले लाठी-डंडे और हुआ पथराव, दोनों पक्षों के सात लोग घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र के गांव पिन्नापुरा में मंगलवार रात रास्ते से निकलने को लेकर दो सगे भाइयों के परिवारों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसमें दोनों पक्षों से सात लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सीएचसी फतेहाबाद भेजा। पिन्नापुरा निवासी निहाल सिंह और हुव्वलाल, जो कि सगे भाई हैं, के परिवारों के बीच मंगलवार रात करीब 8:30 बजे रास्ते से निकलने को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी जल्द ही गाली-गलौज में बदल गई और फिर दोनों पक्षों के लोग लाठी-डंडे लेकर आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों ओर से लाठी-डंडे चलने लगे और पथराव भी हुआ। इस मारपीट में हुव्वलाल पक्ष से मुकेश, मीनेश, पप्पू और गोपाल घायल हुए, जबकि दूसरे पक्ष से निहाल सिंह, फूल सिंह और बृजेश को चोटें आईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार और मेडिकल परीक्षण के लिए सीएचसी फतेहाबाद भेज दिया। प्रभारी थानाध्यक्ष फतेहाबाद ने बताया कि दो सगे भाइयों के बीच हुई इस मारपीट में दोनों पक्षों से कुल सात लोग घायल हुए हैं। सभी को मेडिकल के लिए भेजा गया है और मामले की जांच की जा रही है।

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