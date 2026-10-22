{"_id":"6ada476f776db0a9910a2241","slug":"video-train-speeds-slowed-down-due-to-rob-construction-trains-ran-at-20-kilometer-per-hour-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: आरओबी निर्माण से थमी ट्रेनों की रफ्तार, 20 किमी की गति से चली ट्रेनें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा में ईदगाह-खेरिया आरओबी के निर्माण के कारण इस मार्ग से गुजरने वाली ट्रेनों की गति सीमा 20 किमी प्रति घंटा कर दी गई है। इस रूट से गाड़ियां कॉशन के साथ गुजरेंगी। रोजाना सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक ब्लॉक लिया जा रहा है। वहीं अब पुल की बनावट बदल जाएगी। इसमें कंपोजिट गर्डर लगाए जाएंगे। जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि फिलहाल सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक ब्लॉक लिया जा रहा है। निर्माण कार्य की जरूरत के अनुसार ट्रेनों का दो-दो घंटे का ब्लॉक भी लिया जाएगा, ताकि काम में कोई बाधा न आए। आरओबी पर पहले ओपन वेब गर्डर लगे थे, जो पूरी तरह गल चुके हैं। अब उनकी जगह कंपोजिट गर्डर लगाए जाएंगे। इससे आरओबी की मौजूदा बनावट बदल जाएगी और यह नए स्वरूप में नजर आएगा। निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 15 जनवरी तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आरओबी के रास्ते को बंद कर दिया गया है। दोनों ओर दीवार खड़ी कर दी है। इसके बावजूद लोग लगातार आरओबी से होकर निकल रहे हैं, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है।

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