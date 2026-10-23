{"_id":"6adb031f5f4ddf2917066c0a","slug":"video-tension-in-fatehabad-agra-after-sp-agent-alleges-assault-by-bjp-workers-police-intervene-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: फतेहाबाद में सपा और भाजपा कार्यकर्ता आमने-सामने, पुलिस ने बल प्रयोग कर खदेड़े; जमकर हुआ हंगामा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: फतेहाबाद में सपा और भाजपा कार्यकर्ता आमने-सामने, पुलिस ने बल प्रयोग कर खदेड़े; जमकर हुआ हंगामा

Dhirendra Singh

Updated Fri, 23 Oct 2026 12:17 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 12:17 PM IST







Link Copied



आगरा: फतेहाबाद में सपा एजेंट ने भाजपाइयों पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस घटना के बाद सपा और भाजपाई आमने-सामने आ गए और जमकर गाली-गलौज हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बल प्रयोग कर दोनों पक्षों को खदेड़ा। इस दौरान सपाइयों ने पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। ... और पढ़ें

विज्ञापन