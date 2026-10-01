{"_id":"6abe2daefd67d2ad9a064285","slug":"video-tea-seller-duped-of-rs1650-lakh-in-digital-arrest-scam-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO:पहले बने मददगार फिर डिजिटल अरेस्ट का जाल, चाय विक्रेता से ठगे 16 लाख","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। साइबर अपराधियों ने एक चाय विक्रेता को पहले मददगार बन अपनी जाल में फंसाया। क्यूआर कोड भेजकर रकम जमा कराई। इसके बाद डिजिटल अरेस्ट कर 16.50 लाख रुपये ठग लिए। शिकायत पर अब साइबर थाना पुलिस मामले की जांच में लगी है। बल्देव नगर, गोबर चाैकी निवासी अमर कुमार ने बताया कि वह चाय विक्रेता हैं। जून माह में उनके पास एक कॉल आई। काॅल करने वाले ने अपना नाम अशोक मल्होत्रा बताया। उसने व्यापार के बारे में पूछने के बाद कहा कि वह आप जैसे लोगों का मददगार है। कई दिन काॅल करता रहा। एक दिन कहा कि तुम्हारे लिए कोलकाता की बैंक में 4.10 लाख रुपये जमा कर दिए हैं। वहां से मैनेजर का फोन आएगा, तुम अपना पैसा ले लेना।

... और पढ़ें