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VIDEO: फतेहपुर सीकरी में एमएलसी चुनाव की वोटिंग धीमी, सुबह 10 बजे तक स्नातक सीट पर 80 और शिक्षक सीट पर 22 वोट पड़े

Dhirendra Singh

Updated Fri, 23 Oct 2026 10:24 AM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 10:24 AM IST







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आगरा। खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक चुनाव के लिए फतेहपुर सीकरी में 10:00 बजे तक वोटिंग की गति धीमी रही है। बता दें खंड स्नातक केंद्र पर 599 से 80 वोट 10:00 बजे तक पढ़ चुके हैं, वहीं 319 में से 22 वोट ही खंड शिक्षक सीट के लिए डाले गए हैं। राजनीतिक पार्टियों के बस्तों पर भी मतदाता नहीं दिखाई दे रहे हैं। कार्यकर्ता जमे हुए हैं। ... और पढ़ें

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