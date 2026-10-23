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VIDEO: फतेहपुर सीकरी में एमएलसी चुनाव के मतदान केंद्रों का एसडीएम ने किया निरीक्षण, सभी मान्य आईडी स्वीकार करने के निर्देश

Dhirendra Singh

Updated Fri, 23 Oct 2026 10:14 AM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 10:14 AM IST







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आगरा के फतेहपुर सीकरी विकासखंड कार्यालय पर बने खंड शिक्षक एवं खंड स्नातक आगरा के मतदान केदो का उप जिला अधिकारी अभिनव पाठक ने निरीक्षण किया एवं दिशा निर्देश दिए इस मौके पर भाजपा नेता प्रमोद चाहर ने बताया कि पोलिंग पार्टी आईडी को लेकर मतदाताओं को परेशान कर रही है जिस पर उप जिला अधिकारी ने निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सभी आईडी को मान्य करने के लिए कहा। ... और पढ़ें

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