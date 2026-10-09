Hindi News
›
Video
›
Uttar Pradesh
›
Agra News
›
Samajwadi Party workers from Badaun, who had set out for Jaitpur to mark Akhilesh's formal assumption of leadership and pay tribute to Mulayam, were encouraged and cheered on.
{"_id":"6ac8998b14f1584af90f7059","slug":"video-samajwadi-party-workers-from-badaun-who-had-set-out-for-jaitpur-to-mark-akhileshs-formal-assumption-of-leadership-and-pay-tribute-to-mulayam-were-encouraged-and-cheered-on-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: जैतपुर पहुंचे अखिलेश की ताजपोशी एवं मुलायम को श्रद्धांजलि के लिए निकले बदांयू के सपाई, की गई हौसला अफजाई।","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: जैतपुर पहुंचे अखिलेश की ताजपोशी एवं मुलायम को श्रद्धांजलि के लिए निकले बदांयू के सपाई, की गई हौसला अफजाई।
बाह। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के संकल्प एवं मुलायम सिंह यादव की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए 30 सितंबर को बदांयू से साइकिल पर सवार होकर ललितेश कुमार, लव यादव, सर्वेश कुमार, मोहित श्रीवास्तव, अभिषेक, अमित यादव, अनुज, अर्जुन, शशांक निकले थे। कासगंज, सिकंदरा राऊ, हाथरस, मथुरा, आगरा, फतेहाबाद, बाह होते हुए बृहस्पतिवार को जैतपुर पहुंचे। सपा के जिला उपाध्यक्ष सुधीर दुबे ने उनका हौसला बढ़ाया। विश्राम के बाद सैफई के लिए रवाना हुए साइकिल यात्रियों के साथ आदिलवेग मिर्जा, मोनू अहीर, आलोक यादव, विवेक दुबे, रोहित कुशवाह, रितिक, राजेश कुमार, उमेश कुमार बाह की सीमा में उनके साथ चले। उनके संकल्प की सिद्धि की कामना की। जैतपुर में हुए स्वागत सम्मान से खुश साइकिल यात्रियों ने बताया कि रास्ते भर सपा के पक्ष में जनता एकजुट दिखाई दी है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।