जनकपुरी महोत्सव 2026: ट्रैफिक डायवर्जन हुआ फेल, सिकंदरा से आवास विकास तक जाम; हाईवे पर चलते रहे ट्रक

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राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर वाहनों के आवागमन को देखते हुए 7 अक्तूबर से 9 अक्तूबर तक ट्रैफिक डायवर्जन किया गया था। दोपहर 3 बजे से रात 1 बजे तक मध्यम और भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई गई थी। सिकंदरा से आईएसबीटी पर जगह-जगह यातायात पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इसके बावजूद डायवर्जन का पालन नहीं कराया जा सका। हाईवे पर तीन बजे के बाद भी भारी वाहन चलते रहे। गुरुद्वारा गुरु का ताल पर भी वाहन फंसे रहे। लोगों को हाईवे पार करके भावना एस्टेट की तरफ जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा।सिकंदरा चाैराहे पर शाम 6 बजे से जाम लगने लगा था। यहां से वाहनों को डायवर्ट कर कारगिल की तरफ भेजा गया। वाहन आवास विकास काॅलोनी के करकुंज, सेक्टर-12 होते हुए आरओबी से निकल रहे थे। इससे हलवाई की बगीची और आवास विकास की तरफ के रास्ते पर भी वाहन फंस गए। वाहनों का दबाव अधिक होने से पुलिस मूकदर्शक बनी रही। दोपहर में मदिया कटरा पर भी लोगों को जाम ने परेशान किया।एडीसीपी ट्रैफिक अलका सिंह ने बताया कि दोपहर तीन बजे के बाद वाहनों पर रोक थी। जनकपुरी आने वालों की संख्या कम थी। इस पर 2 घंटे अधिक तक वाहनों को चलने दिया गया। शाम 5 बजे के बाद रोक लगा दी गई। अन्य रास्तों से हाईवे पर आए वाहनों को ही निकलने की छूट बाद में दी गई थी। वाहनों का दबाव अधिक होने के कारण अन्य रास्तों पर जाम लगा।