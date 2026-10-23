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VIDEO: एत्मादपुर में एमएलसी चुनाव के लिए मतदान जारी, अधिकारियों ने लिया जायजा

Dhirendra Singh

Updated Fri, 23 Oct 2026 10:14 AM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 10:14 AM IST







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एत्मादपुर में उत्तर प्रदेश विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। विकास खंड कार्यालय पर मतदान के दौरान मतदाताओं की कतारें देखी गईं। इस बीच, भाजपा कार्यालय पर विधायक कार्यकर्ताओं से जानकारी लेते हुए पहुंचे। वहीं, एसडीएम और एसीपी ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ... और पढ़ें

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