{"_id":"6aba3aedee3e4954a704afad","slug":"video-congress-protests-against-cec-in-agra-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: आगरा में CEC के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट में नारेबाजी और हंगामा; अमित सिंह बोले- इस्तीफा दें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: आगरा में CEC के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट में नारेबाजी और हंगामा; अमित सिंह बोले- इस्तीफा दें

Dhirendra Singh

Updated Mon, 28 Sep 2026 03:31 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 03:31 PM IST







Link Copied



कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कलेक्ट्रेट में भी प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। महानगर अध्यक्ष अमित सिंह का कहना है कि वोट चोरी करके सरकार बनाई जा रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा नहीं किया गया तो पूरे देश में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। ... और पढ़ें

विज्ञापन