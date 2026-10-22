VIDEO: ओपन हार्ट सर्जरी के लिए 19 मरीजों की कतार, एसएन मेडिकल कॉलेज में बढ़ा इंतजार

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एसएन मेडिकल कॉलेज के कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस) विभाग में ओपन हार्ट सर्जरी के लिए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहां आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। अब तक 19 लोग ऑपरेशन के लिए पंजीकरण करा चुके हैं, मेडिकल जांच के आधार पर तारीखें दी जा रही हैं। इससे मरीजों को भी परेशानी हो रही है।

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