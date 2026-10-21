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बुर्का, किराए की कार और सस्ते होटल, श्रद्धा दुबे की फरारी की पूरी कहानी

Video Published by: Published by: Pankhudi Srivastava Updated Wed, 21 Oct 2026 10:42 AM IST







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शिवा शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे 20 अक्तूबर की शाम को नागपुर से गिरफ्तार हुई। यूपी पुलिस, एसटीएफ और नागपुर पुलिस के सहयोग से यह गिरफ्तारी हो पाई। गिरफ्तार करने के बाद उसे लखनऊ लाया जा रहा है। संभवतः बुधवार को ही उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। ... और पढ़ें

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