{"_id":"6aba184f826006467f0cea4a","slug":"video-shimla-tourists-stay-after-weekend-historic-tourist-places-crowd-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीकेंड खत्म होने के बाद भी शिमला में ठहरे पर्यटक, ऐतिहासिक स्थलों पर बढ़ी चहल-पहल; कारोबारियों को दोपहर बाद अच्छे कारोबार की उम्मीद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वीकेंड खत्म होने के बाद भी राजधानी शिमला में पर्यटकों की रौनक पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। शहर में ठहरे सैलानी सोमवार को भी पर्यटन स्थलों का रुख करते नजर आए। पर्यटक शिमला के ऐतिहासिक और प्रमुख पर्यटन स्थलों का दौरा कर यहां की खूबसूरती और विरासत को करीब से देख रहे हैं। हालांकि सुबह के समय पर्यटकों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही। इसके बावजूद पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, शहर में सैलानियों की आवाजाही बढ़ सकती है। वीकेंड के बाद कई पर्यटक अभी शिमला में ही ठहरे हुए हैं। ऐसे में सुबह के समय कम संख्या में ही सही, लेकिन सैलानी घूमने के लिए बाहर निकल रहे हैं। ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही बनी हुई है। शिमला की ऐतिहासिक पहचान और पर्यटन स्थलों को देखने के लिए बाहर से आने वाले पर्यटक शहर में अपना समय बिता रहे हैं। दोपहर बाद कारोबार बढ़ने की उम्मीद सुबह पर्यटकों की कम आवाजाही के बावजूद पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को दोपहर बाद बेहतर कारोबार की उम्मीद है। उनका मानना है कि दिन चढ़ने के साथ पर्यटक बड़ी संख्या में घूमने निकल सकते हैं। पर्यटन कारोबारियों के लिए पर्यटकों की आवाजाही सीधे तौर पर उनके कारोबार से जुड़ी है। होटल, रेस्तरां, टैक्सी और अन्य पर्यटन गतिविधियों से जुड़े कारोबारी दिनभर सैलानियों की आवाजाही पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल वीकेंड समाप्त होने के बावजूद शिमला में पर्यटकों का ठहराव बना हुआ है, जिससे पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को आगे भी अच्छी गतिविधि की उम्मीद है।

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