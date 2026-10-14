{"_id":"6aceff9378829e7df503eab9","slug":"video-shimla-bcs-ramlila-sita-swayamvar-kings-humour-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला में सीता स्वयंवर के दौरान राजाओं के चुटीले अंदाज ने बांधा समां, ठहाकों से गूंज उठी रामलीला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बीसीएस में श्री रामलीला हाइलैंडर स्पोर्ट्स की ओर से मंगलवार रात आयोजित रामलीला के तीसरे दिन सीता स्वयंवर का भव्य मंचन किया गया। इस दौरान स्वयंवर में पहुंचे राजाओं के चुटीले अंदाज और हास्यपूर्ण संवादों ने खूब समां बांधा। धार्मिक प्रसंगों के बीच कलाकारों की मनोरंजक प्रस्तुतियों से रामलीला स्थल ठहाकों से गूंज उठा। रात करीब साढ़े नौ बजे शुरू हुई रामलीला में कलाकारों ने सीता स्वयंवर के प्रसंग को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया। स्वयंवर में शामिल राजाओं के संवाद और उनकी अलग-अलग प्रस्तुतियां दर्शकों के लिए मनोरंजन का खास आकर्षण रहीं। कलाकारों ने अपने अभिनय से धार्मिक कथा में हास्य का रंग भर दिया और दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। भगवान राम और माता सीता के विवाह का मंचन सीता स्वयंवर के बाद भगवान राम और माता सीता के विवाह का प्रसंग आगे बढ़ा। इसके बाद दशरथ परिवार का दृश्य प्रस्तुत किया गया। रामलीला में जनकपुरी के लिए बारात निकलने का प्रसंग भी दिखाया गया, जिसने आयोजन को उत्सवपूर्ण माहौल प्रदान किया। कार्यक्रम के अंतिम चरण में धाम का दृश्य प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर लोगों को धाम भी परोसी गई। इन कलाकारों ने निभाईं प्रमुख भूमिकाएं रामलीला में भगवान राम की भूमिका संदीप, लक्ष्मण की भूमिका दीप और माता सीता की भूमिका पारस ने निभाई। वहीं, रावण के किरदार में नरेश कुमार, हनुमान की भूमिका में रिशु और कुंभकरण के किरदार में काकू नजर आए। इसके अलावा विभीषण की भूमिका डिंपी, सुग्रीव की भूमिका संजू, बाली का किरदार पुनीत और मेघनाथ की भूमिका यशपाल ने निभाई। कलाकारों की प्रस्तुतियों के माध्यम से रामलीला के धार्मिक प्रसंगों को मंच पर जीवंत किया गया। सीता स्वयंवर के हास्यपूर्ण दृश्यों से लेकर भगवान राम और माता सीता के विवाह तक, कार्यक्रम में दर्शकों को धार्मिक और मनोरंजक प्रस्तुतियों का संगम देखने को मिला।

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