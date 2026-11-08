उदयपुर: दीपावली पर महालक्ष्मी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, सोने-चांदी की सवा 8 लाख की पोशाक में सजीं माता

दीपावली के पावन पर्व पर झीलों की नगरी उदयपुर के भटियाणी चौहट्टा स्थित ऐतिहासिक महालक्ष्मी मंदिर में आस्था और भक्ति का अनूठा नजारा देखने को मिला। दीपावली के दिन सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु माता महालक्ष्मी के दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पहुंचने लगे। इस विशेष अवसर पर माता का अभिषेक कर सोने-चांदी के आभूषणों से तैयार करीब सवा 8 लाख रुपये की विशेष पोशाक धारण करवाई गई।

माता महालक्ष्मी का सोने के आभूषणों और ताजे कमल के फूलों से आकर्षक श्रृंगार किया गया। दीपावली के अवसर पर मंदिर में सुबह से देर रात तक श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। स्थानीय लोगों के साथ उदयपुर घूमने आए विदेशी पर्यटकों ने भी माता के दर्शन किए।

शाही लवाजमे के साथ पहुंचे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़

मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार की वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ भी अपने परिवार और शाही लवाजमे के साथ महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे। उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर माता का आशीर्वाद लिया। इस दौरान परिवार के अन्य सदस्यों ने भी माता के दर्शन किए।

451 साल पुराना है महालक्ष्मी मंदिर

जगदीश चौक जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित यह ऐतिहासिक मंदिर करीब 451 साल पुराना बताया जाता है। इसे मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र के सबसे प्राचीन महालक्ष्मी मंदिरों में गिना जाता है। दीपावली के मौके पर मंदिर परिसर के साथ ही भटियाणी चौहट्टा मार्ग को भी आकर्षक विद्युत सजावट से रोशन किया गया।

सफेद पत्थर के हाथी पर विराजमान हैं माता महालक्ष्मी

इस मंदिर की सबसे खास विशेषता यहां स्थापित माता महालक्ष्मी की प्रतिमा है। आमतौर पर देश के मंदिरों में माता लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान दिखाई देती हैं, लेकिन उदयपुर के इस प्राचीन मंदिर में माता सफेद पत्थर से बने हाथी पर विराजमान हैं। मंदिर से जुड़ी मान्यता के अनुसार, हाथी के दर्शन आम श्रद्धालुओं को नहीं करवाए जाते। माता के वस्त्रों और श्रृंगार से इस हिस्से को ढककर रखा जाता है। केवल श्रृंगार बदलने के दौरान गर्भगृह में मौजूद पुजारी ही हाथी के दर्शन कर सकते हैं।

10 नवंबर को होगा अन्नकूट महोत्सव

मंदिर के ट्रस्टी जतिन श्रीमाली के अनुसार, दीपावली के बाद आगामी 10 नवंबर को मंदिर में विशेष अन्नकूट महोत्सव आयोजित किया जाएगा। शाम 5 बजे से श्रद्धालु अन्नकूट के दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद महाआरती होगी। दीपावली पर महालक्ष्मी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और माता के भव्य श्रृंगार ने पूरे मंदिर परिसर को भक्तिमय बना दिया।