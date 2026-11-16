राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में इस बार एक विशालकाय भैंसा लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जाफरावादी नस्ल के इस भैंसे का नाम ‘अमन’ है और इसका वजन करीब 1500 किलोग्राम बताया जा रहा है। महज ढाई साल की उम्र में इतना भारी-भरकम शरीर देखकर मेले में आने वाले पशुप्रेमी भी हैरान हैं। कोई इसके साथ तस्वीरें खिंचवा रहा है तो कोई वीडियो बनाकर इसकी विशाल कद-काठी को कैमरे में कैद कर रहा है। खास बात यह है कि अमन की देखभाल के लिए दो व्यक्ति लगे रहते हैं और रोजाना नारियल तेल से उसकी मालिश की जाती है।

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पुष्कर मेले में देश के अलग-अलग हिस्सों से कई खास नस्लों के पशु पहुंचे हैं। कोई अपनी लंबाई तो कोई खूबसूरती और वजन के कारण चर्चा में है। इसी बीच 1500 किलो वजनी अमन ने भी अपनी अलग पहचान बना ली है। इसकी छोटी-छोटी आंखें, भारी-भरकम सिर और विशाल शरीर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं।अमन को देखने के लिए मेले में आने वाले लोग उसके आसपास जुट रहे हैं। पशुप्रेमी उसकी बनावट और कद-काठी को करीब से देख रहे हैं। कई लोग उसके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। ढाई साल की उम्र में करीब 1500 किलो वजन होने का दावा ही इसे मेले के चर्चित पशुओं में शामिल कर रहा है।अमन को लेकर नसीराबाद क्षेत्र के लेवरा गांव निवासी कैलाश गुर्जर पुष्कर मेले में पहुंचे हैं। उनके मुताबिक, अमन जाफरावादी नस्ल का भैंसा है। कम उम्र में ही उसका वजन और विशाल शरीर उसे दूसरे पशुओं से अलग बनाते हैं। मेले में कैलाश गुर्जर अपने भैंसे को प्रदर्शित कर रहे हैं, ताकि पशुपालक और खरीदार उसकी खूबियों को देख सकें।अमन के विशाल शरीर को देखते हुए उसकी देखभाल पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। उसकी सेवा और रखरखाव के लिए दो व्यक्ति लगे रहते हैं। नियमित देखभाल के साथ उसके शरीर पर नारियल तेल से मालिश की जाती है। मालिक के अनुसार, उसके खानपान और रखरखाव का भी खास ध्यान रखा जाता है।कैलाश गुर्जर अमन को सिर्फ प्रदर्शित करने के लिए ही नहीं, बल्कि बेचने की संभावना के साथ भी पुष्कर मेले में लाए हैं। उनका कहना है कि यदि किसी खरीदार से अच्छी कीमत मिलती है तो वे इसे बेचने के लिए तैयार हैं। अब मेले में आने वाले पशुपालकों और खरीदारों की नजर इस बात पर है कि 1500 किलो वजनी अमन की कितनी कीमत लगती है। फिलहाल अपनी विशालकाय कद-काठी के कारण यह भैंसा मेले में लोगों के आकर्षण का खास केंद्र बना हुआ है।