राजस्थान: लेखा संवर्ग के कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति पर वित्त विभाग का सख्त रुख, कलेक्टर खुद आदेश न दें

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राजस्थान में लेखा संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति और अतिरिक्त कार्यभार आवंटित करने को लेकर वित्त विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने स्तर पर लेखा संवर्ग के किसी भी कार्मिक को प्रतिनियुक्ति पर भेजने या उसे अतिरिक्त जिम्मेदारी देने का आदेश जारी नहीं करें। अब ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वित्त विभाग ने यह कदम प्रशासनिक अनुशासन और संवर्ग प्रबंधन में एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया है।