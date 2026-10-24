पंचायतीराज चुनाव: पहले तीन घंटे में आबूरोड में 19.92% मतदान, ग्रामीण क्षेत्रों में लगी लंबी कतारें

पंचायतीराज आम चुनाव 2026 के तहत जिले में सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। मतदान के शुरुआती तीन घंटों में ही ग्रामीण मतदाताओं में अपने जनप्रतिनिधि चुनने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हैं। सवेरे 10 बजे तक के मतदान आंकड़ों में आबूरोड पंचायत समिति क्षेत्र 19.92 प्रतिशत मतदान के साथ आगे रहा। वहीं मंडार में 18.79 प्रतिशत, शिवगंज में 15.57 प्रतिशत और कालंद्री में 12.40 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। मतदान प्रक्रिया जारी रहने के साथ ही अब सभी की नजरें अगले मतदान प्रतिशत पर टिकी हैं।शुरुआती तीन घंटों के आंकड़ों के अनुसार आबूरोड में मतदाताओं की भागीदारी अन्य तीन क्षेत्रों की तुलना में अधिक रही। मंडार में भी मतदान को लेकर सक्रियता नजर आई। शिवगंज और कालंद्री में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा के अतिरिक्त प्रबंध किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं बनाए रखने के साथ ही आला अधिकारी बूथों की स्थिति और मतदान व्यवस्था पर लगातार निगरानी रख रहे हैं। प्रशासन का ध्यान शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने और मतदाताओं को सुगमता से मतदान का अवसर उपलब्ध करवाने पर है।सरपंच और वार्ड पंच का चुनाव ग्रामीण स्तर पर सीधे जनजीवन से जुड़ा होने के कारण मतदाताओं में विशेष रुचि दिखाई दे रही है। दूरस्थ गांवों में भी मतदाता सुबह से मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। कई स्थानों पर कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते मतदाता नजर आए।