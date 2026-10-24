धौलपुर एक्सीडेंट: तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी, दो लोगों की मौत; एक का शव कार के बाहर मिला

राजाखेड़ा थाना क्षेत्र में गढ़ी आछेलाल गांव के पास तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कार सवार दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शव कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिए हैं।

राजाखेड़ा थानाधिकारी वीर सिंह ने बताया कि हादसा शनिवार तड़के हुआ। राहगीरों ने सड़क पर कार पलटी हुई देखी तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस को गढ़ी आछेलाल गांव के पास कार पलटी हुई मिली। एक व्यक्ति का शव कार के पास पड़ा था, जबकि दूसरा चालक की सीट पर फंसा हुआ था। दोनों के शरीर पर गंभीर चोटें थीं।

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थानाधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान गढ़ी आछेलाल निवासी राजकुमार (40) और दिघी निवासी भूपेंद्र (38) के रूप में हुई है। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद ग्रामीण भी वहां एकत्र हो गए। इनमें मृतकों के परिजन भी शामिल थे। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को कब्जे में ले लिया है। दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।