चंबल नदी में घड़ियालों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक जीवन को सुरक्षित बनाने की दिशा में वन विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। सवाई माधोपुर के राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य के पालीघाट क्षेत्र में आज 40 घड़ियाल हैचलिंग यानी नवजात घड़ियालों को प्राकृतिक आवास में पुनर्वास के लिए छोड़ा गया। खास बात यह रही कि इनमें से 20 घड़ियालों पर रेडियो वीएचएफ टैग लगाए गए हैं, जिनकी मदद से वन विभाग उनकी गतिविधियों, विचरण क्षेत्र, व्यवहार और उत्तरजीविता पर नजर रख सकेगा। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक केसीए अरुण प्रसाद, सीसीएफ शारदा प्रताप सिंह और डीसीएफ मानस सिंह सहित वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में यह पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। यह पहल चंबल में घड़ियालों की संख्या बढ़ाने के साथ ही उनके संरक्षण को वैज्ञानिक आधार देने में भी अहम साबित होगी।सीसीएफ ,रणथंभौर शारदा प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि चंबल नदी घड़ियालों के लिए देश के सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवासों में से एक है। यहां घड़ियालों के संरक्षण के लिए वन विभाग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। घड़ियालों के अंडों से निकलने वाले नवजात बच्चों के सामने शुरुआती जीवन में कई चुनौतियां होती हैं। बरसात के मौसम में नदी का जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव के कारण कई बार छोटे घड़ियाल बह जाते हैं। वहीं बड़े मगरमच्छ और अन्य शिकारी जीव भी इनके लिए खतरा बने रहते हैं। ऐसे में नवजात घड़ियालों की उत्तरजीविता सुनिश्चित करना वन विभाग के सामने बड़ी चुनौती रही है।इसी समस्या को देखते हुए पिछले वर्ष से घड़ियालों के बच्चों को सुरक्षित वातावरण में रखकर बड़ा करने की पहल शुरू की गई। इसी क्रम में इस साल जून महीने में 80 हैचलिंग को रियरिंग सेंटर में सुरक्षित रखा गया। यहां विशेष टैंकों में नियंत्रित वातावरण, यूवी लाइट और आरओ के पानी के माध्यम से उनकी देखभाल की गई। इतना ही नहीं घड़ियालों में प्राकृतिक रूप से शिकार करने की क्षमता विकसित करने के लिए टैंकों में छोटी जीवित मछलियां भी छोड़ी गईं, ताकि नदी में वापस जाने के बाद वे अपने प्राकृतिक वातावरण में आसानी से जीवन जी सकें।कई महीनों तक विशेष देखरेख और संरक्षण के बाद आज इन 80 घड़ियालों में से 40 को चंबल नदी के प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ दिया गया। पालीघाट क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक केसीए अरुण प्रसाद, मुख्य वन संरक्षक एवं रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट के क्षेत्र निदेशक शारदा प्रताप सिंह, उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक मानस सिंह, आईएफएस दिनेश जांगिड़, सहायक वन संरक्षक अजय कुमार और क्षेत्रीय वन अधिकारी किशन सहित वन विभाग का फील्ड स्टाफ मौजूद रहा। इसके अलावा घड़ियाल इकोलॉजी प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ जलालुद्दीन भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल रहे।उप वन संरक्षक मानस सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम की सबसे खास बात रेडियो टेलीमेट्री तकनीक का इस्तेमाल है। नदी में छोड़े गए 40 घड़ियालों में से 20 पर रेडियो वीएचएफ टैग लगाए गए हैं, जबकि शेष 20 को बिना टैग के छोड़ा गया है। रेडियो टैग के माध्यम से वन विभाग के विशेषज्ञ इन घड़ियालों की लोकेशन का पता लगा सकेंगे। साथ ही यह भी अध्ययन किया जाएगा कि नदी में छोड़े जाने के बाद वे कितनी दूरी तक विचरण करते हैं, किस प्रकार के आवास को पसंद करते हैं और प्राकृतिक वातावरण में खुद को किस तरह अनुकूलित करते हैं।घड़ियाल इकोलॉजी प्रोजेक्ट विशेषज्ञ जलालुद्दीन ने इस बारे में बताया कि घड़ियाल इकोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत कुल 80 घड़ियालों की टैगिंग और प्राकृतिक आवास में पुनर्वास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आज पहले चरण में 40 हैचलिंग को नदी में छोड़ा गया, जिनमें 20 रेडियो टैग युक्त हैं। शेष 40 घड़ियालों को भी आगामी चरण में प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा। इस वैज्ञानिक अध्ययन से घड़ियालों की उत्तरजीविता दर, उनके व्यवहार और प्राकृतिक आवास में उनकी गतिविधियों से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े प्राप्त होंगे।विशेषज्ञों का मानना है कि केवल घड़ियालों को नदी में छोड़ना ही संरक्षण का उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह जानना भी जरूरी है कि प्राकृतिक वातावरण में छोड़े जाने के बाद वे किस तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। रेडियो टेलीमेट्री तकनीक इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे भविष्य में घड़ियाल संरक्षण की योजनाओं को और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।कुल मिलाकर चंबल नदी में 40 घड़ियाल हैचलिंग को वापस प्राकृतिक आवास में छोड़ना वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। खासतौर पर 20 घड़ियालों पर रेडियो वीएचएफ टैग लगाकर उनकी वैज्ञानिक निगरानी करने से संरक्षण के प्रयासों को नई दिशा मिलेगी। उम्मीद है कि इस पहल से घड़ियालों की उत्तरजीविता बढ़ेगी और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में इस दुर्लभ जलीय जीव के संरक्षण को और मजबूती मिलेगी।