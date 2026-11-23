रानीवाड़ा के करड़ा थाना क्षेत्र के चाटवाड़ा गांव के बालवडा नाडा में रविवार शाम बुजुर्ग के साथ लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई। एक युवक ने सोने की मुरकियां लूटने के लिए बुजुर्ग पर हमला कर दिया। आरोपी ने उनके कानों से मुरकियां खींच लीं, जिससे दोनों कान फट गए। इसके बाद उसने बुजुर्ग के सिर पर पत्थर से भी वार किया। हमले में बुजुर्ग घायल हो गए। हालांकि, घायल होने के बावजूद बुजुर्ग ने हिम्मत दिखाई और आरोपी को पकड़ लिया। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने भी मदद करते हुए आरोपी को दबोच लिया और पुलिस को सूचना दी।

पता पूछने के बहाने किया हमला

करड़ा थानाधिकारी शिवराज सिंह ने बताया कि चाटवाड़ा निवासी केसाराम चौधरी रविवार को नवनिर्वाचित सरपंच के घर आयोजित सम्मेलन में शामिल होने के बाद शाम करीब 5 बजे अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान मध्यप्रदेश निवासी एक युवक उनका पीछा करते हुए आया और रास्ते में एक ढाणी का पता पूछने लगा। केसाराम ने उसे रास्ता बता दिया, लेकिन युवक इसके बाद भी उनका पीछा करता रहा। कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद आरोपी ने पीछे से बुजुर्ग को पकड़ लिया और उनके कानों में पहनी सोने की मुरकियां खींच लीं। अचानक हुए हमले में उनके दोनों कान फट गए। इसके बाद आरोपी ने उनके सिर पर पत्थर से वार कर दिया, जिससे वे घायल हो गए।

घायल होने के बावजूद आरोपी को पकड़ा

हमले के बावजूद केसाराम ने हिम्मत नहीं हारी और आरोपी को पकड़कर शोर मचा दिया। आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने बुजुर्ग की मदद करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। इसके बाद करड़ा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। घायल केसाराम चौधरी को उपचार के लिए भीनमाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

लूटी गई मुरकियों की तलाश जारी

करड़ा थानाधिकारी शिवराज सिंह ने बताया कि मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस लूटी गई सोने की मुरकियां बरामद करने का प्रयास कर रही है।