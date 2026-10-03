डिग्री चाहिए तो फिर दो फीस?: जयपुर की यूनिवर्सिटी में छात्रों ने किया प्रदर्शन, रजिस्ट्रार ने एक सप्ताह मांगा

जयपुर की एक निजी यूनिवर्सिटी में करीब 300 विद्यार्थियों की मूल डिग्री और अंकतालिका रोके जाने के आरोप को लेकर शुक्रवार को हंगामा हुआ। विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि फीस जमा करने के बावजूद उन्हें मूल शैक्षणिक दस्तावेज नहीं दिए जा रहे हैं और दोबारा भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है।

फीस जमा करने के बावजूद दोबारा भुगतान का आरोप

प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के मुताबिक, उन्होंने वर्ष 2020 से 2025 के बीच यूनिवर्सिटी काउंटर पर फीस जमा की थी। उनके पास भुगतान की रसीदें और ऑनलाइन लेन-देन के स्क्रीनशॉट मौजूद हैं। इसके बावजूद अब फीस दोबारा जमा करने की बात कही जा रही है। छात्रों ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी के एक कर्मचारी ने विद्यार्थियों से फीस ली, लेकिन कथित तौर पर पूरी रकम यूनिवर्सिटी के खाते में जमा नहीं कराई। कुछ विद्यार्थियों ने कथित तौर पर फर्जी रसीदें दिए जाने का भी आरोप लगाया है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।

1.30 करोड़ के कथित गबन की एफआईआर का हवाला

छात्रों ने यूनिवर्सिटी के तत्कालीन अकाउंटेंट शुभम गौड़ के खिलाफ करीब 1.30 करोड़ रुपये के कथित गबन को लेकर दर्ज एफआईआर का भी हवाला दिया। विद्यार्थियों ने मार्च 2026 में कथित तौर पर 20 लाख रुपये में हुए समझौते पर भी सवाल उठाए। इन दावों की पुलिस रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेजों से पुष्टि आवश्यक है।

परीक्षा से पहले प्रवेश पत्र रोकने का भी आरोप

कुछ विद्यार्थियों ने परीक्षा से पहले प्रवेश पत्र रोकने की कथित धमकी और स्टांप पेपर पर समझौता कराने का आरोप भी लगाया। छात्रों का कहना है कि किसी कर्मचारी की कथित वित्तीय अनियमितता का खामियाजा विद्यार्थियों को नहीं भुगतना चाहिए।



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रजिस्ट्रार ने मांगा एक सप्ताह का समय

हंगामा बढ़ने पर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने विद्यार्थियों से बातचीत की और उनकी शिकायतों पर कार्रवाई के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। छात्रों ने मांग की कि दोबारा फीस न ली जाए, उनकी डिग्री और अंकतालिका जारी की जाए तथा कथित वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच हो। विद्यार्थियों ने चेतावनी दी कि तय समय सीमा में समाधान नहीं हुआ तो वे फिर आंदोलन करेंगे।