जयपुर में बुजुर्ग दंपती से दो करोड़ की ठगी: 20 दिन तक रखा ‘डिजिटल अरेस्ट’, बीकानेर से दो आरोपी गिरफ्तार

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ठगों ने 17 अगस्त को बुजुर्ग दंपती के पास एक फोन कॉल किया। फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को पुलिस निरीक्षक बताया और दावा किया कि दंपती के खिलाफ कानूनी वारंट जारी हुआ है। इसके तुरंत बाद उसने फर्जी आतंकवाद रोधी दस्ते के अधिकारियों के साथ दंपती की वीडियो कॉल कराई। फर्जी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि दंपती का नाम आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराने वाले लोगों की सूची में शामिल है। गिरफ्तारी और जेल जाने का गहरा डर दिखाकर अपराधियों ने बुजुर्ग दंपती को हर समय वीडियो कॉल पर रहने के लिए मजबूर कर दिया। लगातार 20 दिन तक चले इस मानसिक दबाव के कारण पीड़ित दंपती ठगों के बताए निर्देशों का लगातार पालन करते रहे।अपराधियों ने बुजुर्ग दंपती का विश्वास जीतने और उन पर दबाव बनाए रखने के लिए विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों, भारत सरकार और उच्चतम न्यायालय के नाम का दुरुपयोग किया। ठगों ने वॉट्सऐप पर कई तरह के फर्जी दस्तावेज, स्क्रीनशॉट और कथित बैंकिंग प्रमाण-पत्र भेजे। इन कागजात पर सरकारी मोहरें और वरिष्ठ पदों के नाम अंकित थे, ताकि पीड़ित दंपती किसी भी प्रकार का संदेह न कर सकें। फर्जी कानूनी कागजों का भय दिखाकर ठगों ने दंपती को किसी भी रिश्तेदार या पुलिस से संपर्क नहीं करने दिया और धीरे-धीरे उनकी जीवन भर की जमा पूंजी अपने खातों में ट्रांसफर करवा ली।ये भी पढ़ें-मामले की जांच के दौरान पुलिस ने उन बैंक खातों की पड़ताल की, जिनमें ठगी की रकम भेजी गई थी। जांच में बीकानेर निवासी राजूराम उर्फ राजेश और रतना राम के बैंक खातों का पता चला। जांच के अनुसार, राजूराम ने ठगी के लिए अपना बैंक खाता, चेकबुक और एटीएम कार्ड उपलब्ध कराया था। राजूराम के खाते में आए 1.50 लाख रुपये उसने निकालकर सुनील नामक व्यक्ति को सौंपे थे, जिसके बदले में राजूराम को 15 हजार रुपये का कमीशन मिला था। इसी प्रकार दूसरे आरोपी रतना राम के खाते का इस्तेमाल भी इसी फर्जीवाड़े में हुआ। रतना राम के खाते से 24 सितंबर को दो चेकों के माध्यम से कुल 8.10 लाख रुपये निकाले गए थे। यह पूरी रकम भी सुनील को दी गई और इस काम के बदले रतना राम को 7,500 रुपये का कमीशन दिया गया। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि इस साइबर नेटवर्क के तार और किन-किन लोगों से जुड़े हैं और ठगी की कुल रकम किन-किन खातों में ट्रांसफर की गई है।