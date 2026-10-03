राजस्थान में मौसम का डबल अटैक: दिन में 40 पार पारा, रातें हुईं ठंडी; अगले हफ्ते फिर बदलेगा मौसम

राजस्थान में अक्टूबर की शुरुआत के साथ मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। दिन में तेज धूप के बीच कई जगह पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जबकि रात के तापमान में गिरावट से ठंडक बढ़ने लगी है। अब अगले हफ्ते मौसम में एक और बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। शुक्रवार को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान पिलानी और फलोदी में 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर में भी अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री रहा। पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में दिन के समय गर्मी का असर बना हुआ है। इसके उलट पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कई शहरों में रातें ठंडी होने लगी हैं। सीकर में न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भीलवाड़ा, उदयपुर और नागौर समेत कई जगहों पर भी रात का तापमान 20 डिग्री के आसपास या इससे नीचे रहा।

विज्ञापन