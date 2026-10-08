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मोहाली के सेक्टर -70 मेरिटरियस स्कूल में पुलिस की पाठशाला

Nivedita

Updated Thu, 08 Oct 2026 12:53 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 12:53 PM IST







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अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से मोहाली के सेक्टर -70 मेरिटरियस स्कूल में पुलिस की पाठशाला का आयोजन किया गया। इसमें मोहाली डी एसपी ट्रैफिक करनैल सिंह ने विद्यार्थियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। ... और पढ़ें

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