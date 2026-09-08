{"_id":"6aa014b02a8da120fa04a096","slug":"video-education-board-employees-stage-pen-down-strike-over-non-release-of-da-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोहाली: डीए जारी न होने पर शिक्षा बोर्ड कर्मचारियों ने की कलम छोड़ हड़ताल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाब सरकार की ओर से कर्मचारियों को लंबित महंगाई भत्ता (डीए) जारी न किए जाने के विरोध में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों ने मंगलवार को कलम छोड़ हड़ताल की। सांझा मुलाजिम मंच पंजाब के आह्वान पर बोर्ड कर्मचारियों ने कामकाज ठप रखकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने काले बैज लगाए और काले कपड़े पहनकर सरकार के खिलाफ रोष जताया। इस दौरान कंप्यूटर भी बंद रखे गए। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड कर्मचारी एसोसिएशन के महासचिव परमजीत सिंह बैनीपाल ने कहा कि सरकार कर्मचारियों का जायज हक नहीं दे रही है। जब तक लंबित डीए जारी नहीं किया जाता, कर्मचारियों का संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि डीए के अलावा पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने समेत कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी नेताओं ने मोहनजीत सिंह शेरों के साथ हुई कथित पुलिस ज्यादती पर भी रोष जताया। उन्होंने कहा कि इसी के विरोध में कर्मचारियों ने काले झंडे और काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि यदि साझा मुलाजिम मंच की ओर से आगे कोई आंदोलन घोषित किया जाता है तो पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड कर्मचारी एसोसिएशन उसमें भी पूरी तरह शामिल होगी। उन्होंने बताया कि कर्मचारी नेताओं की ओर से भूख हड़ताल भी की जाएगी।

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